Caça cai sobre escola e causa quatro mortes na Índia Um MiG-21 da Força Aérea indiana caiu no oeste da Índia, causando a morte de quatro pessoas e ferindo 11. O piloto escapou ileso ao ejetar da aeronave. A informação foi divulgada pelo Exército. Um pedaço da fuselagem do avião atingiu uma escola, e a maioria das vítimas era formada por crianças. A aeronave caiu perto da aldeia de Lakha Paval, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Nova Délhi, disse Amitabha Chakrabarti, porta-voz do Ministério da Defesa. O local da queda fica perto da fronteira entre Índia e Paquistão. Três crianças e um homem morreram quando parte do avião caiu sobre a escola, disse T. Natarajan, um administrador local. Nove crianças e dois adultos ficaram feridos. No hospital Jamnagar, médicos qualificaram como crítica a condição de saúde de quatro das nove crianças feridas, disse Natarajan.