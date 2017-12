Caça da Coréia do Sul cai no mar e piloto se salva Um caça de combate sul-coreano KF-16 caiu no mar nesta terça-feira por causas desconhecidas, a oeste da península, durante manobras militares, informou o Ministério da Defesa da Coréia do Sul. Segundo a agência Yonhap, o piloto conseguiu saltar do aparelho e ser resgatado vivo. O incidente aconteceu por volta de 10h40 (23h40 de segunda-feira, 12, em Brasília), perto da cidade de Boryeong, na província de Chungcheong. A Aeronáutica sul-coreana possui cerca de 130 caças KF-16. Este é o quarto acidente com um deles na Coréia do Sul. Foram dois em 1997 e outro em 2002.