Caça dos EUA cai de porta-aviões Um caça de combate norte-americano caiu do porta-aviões USS Constellation no Golfo Pérsico, na manhã desta terça-feira. Os dois ocupantes da aeronave conseguiram ejetar, caíram na água e foram resgatados por um helicóptero, informaram militares norte-americanos. O caça S-3B Viking, normalmente utilizado para conter armas submarinas, aparentemente teve problemas mecânicos quando trafegava pela pista do porta-aviões e caiu no mar, disse o almirante Barry Costello, comandante do grupo de batalha do USS Constellation enviado ao Golfo Pérsico. O avião afundou 60 metros abaixo do nível do mar e foi considerado perdido, disse o capitão Mark Fox, comandante do braço aéreo da embarcação. A causa do acidente está sendo investigada.