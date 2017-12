Caça dos EUA cai no oceano; piloto se salva Um caça norte-americano F-16 caiu no mar, ao norte do Japão, durante um treinamento, mas o piloto conseguiu ejetar, informaram o Exército dos Estados Unidos e o Ministério de Defesa do Japão. O avião caiu no mar, cerca de 20 quilômetros ao nordeste da Base da Força Aérea dos EUA em Misawa, no norte do Japão, informou Hitoshi Kato, um funcionário do Ministério de Defesa local. O piloto à deriva foi resgatado por um helicóptero da Marinha japonesa cerca de meia hora após o acidente, disse Kato. Misawa localiza-se 560 quilômetros ao noroeste de Tóquio. Kato e militares norte-americanos em Misawa disseram que as condições de saúde do piloto ainda não eram conhecidas. O Exército dos Estados Unidos recusou-se a informar o nome do piloto.