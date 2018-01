Caça indiano cai: três mortos e cinco feridos Um caça MiG-23 da Força Aérea indiana caiu esta sexta-feira em uma área habitada no estado de Punjab, norte do país, deixando três pessoas mortas e ferindo outras cinco. O avião atingiu e incendiou quatro casas nos arredores da cidade de Ludhiana, localizada a 260 quilômetros da capital Nova Délhi. O piloto ejetou-se do caça de fabricação soviética momentos antes da colisão. Ainda não há informações sobre seu paradeiro. Segundo declarou o porta-voz da Força Aérea, R. K. Dhingra, o avião fazia um vôo de rotina. As causas do acidente ainda são desconhecidas, embora a envelhecida frota de MiGs da Índia seja bastante propensa a ocorrências do gênero. Nos últimos seis anos, o governo indiano registrou mais de cem acidentes, com morte de mais de cinqüenta pilotos.