Caça paquistanês cai no Mar da Arábia Um caça paquistanês caiu perto da cidade de Karachi na madrugada de hoje, mas os destroços do avião não foram encontrados, disse um oficial da Força Aérea paquistanesa, sob condição de anonimato. O caça Mirage estava em uma missão de reconhecimento de rotina, mas desapareceu dos radares logo depois de levantar vôo da base aérea de Karachi. Acredita-se que o avião tenha caído no Mar da Arábia e o piloto, morrido. As tensões entre os rivais nucleares Índia e Paquistão estão cada vez maiores desde 13 de dezembro, depois de um ataque suicida ao parlamento indiano. Nova Délhi acusa fundamentalistas paquistaneses de terem cometido o ataque, por causa da região da Caxemira, muito disputada pelos dois países.