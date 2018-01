Caçada a Zarqawi leva à captura de 20 rebeldes O Exército dos EUA, em colaboração com a Guarda Nacional iraquiana, deteve 20 supostos rebeldes na província de Diyala, no norte de Bagdá, informaram hoje fontes policiais. As detenções ocorreram durante as últimas 24 horas em vários lugares da província, uma das principais áreas de influência dos rebeldes no Iraque, explicou a fonte. A operação faz parte de uma ambiciosa campanha lançada na região, onde poderia estar refugiado Abu Musab al-Zarqawi, o suposto líder do braço no Iraque da rede terrorista internacional Al-Qaeda. A Al-Qaeda no Iraque assumiu a autoria de alguns dos atentados mais sangrentos cometidos no Iraque desde que em março de 2003 começou a invasão e posterior ocupação do país, liderada pelos EUA.