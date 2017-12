Caçador abre fogo contra concorrentes e mata 5 nos EUA Um caçador de cervos matou cinco pessoas e feriu outras três numa disputa por uma posição de tiro durante o primeiro final de semana da temporada de caça, informam as autoridades. O homem, de 36 anos, foi preso depois de deixar a floresta. O auxiliar de delegado Jake Hodgkinson identificou o suspeito como Chai Vang. O tiroteio começou quando dois caçadores que retornavam para sua cabine rural numa propriedade particular viram o suspeito sobre uma de suas plataformas de caça, numa árvore. Caçadores costumam construir plataformas em árvores para ter mais visibilidade e um bom ângulo de tiro. Ambos os caçadores foram baleados e um deles chamou amigos pelo rádio. Outros colegas atenderam ao pedido de ajuda e também levaram tiros. Segundo um policial, o suspeito estava "caçando e matando eles" com um rifle semiautomático SKS 7.62 mm.