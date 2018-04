Caçador sofre vários ferimentos aos ser atacado por urso preto

Um morador do vilarejo de Gasoo, próximo à região de Srinagar, na Caxemira indiana, foi atacado por um urso preto na manhã desta quarta-feira, 14. Makhan Khan caçava com um grupo de amigos quando foi atacado pelo urso. Grupo de caçadores de urso é atacado pelo animal na região de Srinagar Makhan Khan, que caçava ursos, tenta se defender do animal Caçadores conseguem fugir, mas Makhan Khan é atacado pelo urso Urso preto ataca o caçador, que sofre múltiplos ferimentos Espécies ameaçadas de extinção na região da Caxemira pularam de 30 para 60% desde 1989 Fotos: Reuters.