Caças britânicos escoltam avião paquistanês Um avião da Pakistan International Airlines foi desviado e realizou um pouso não programado no aeroporto de Stansted, no nordeste de Londres. Segundo a emissora de televisão BBC, o voo foi interrompido após a ocorrência de "um incidente" dentro da aeronave a poucos minutos do pouso. O avião teria sido escoltado por caças da Força Aérea Britânica e ficou isolado em solo, no aeroporto próximo da capital inglesa.