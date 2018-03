Caças dos EUA destroem lançador de mísseis no Iraque Caças norte-americanos destruíram hoje um lançador de mísseis no sul do Iraque, perto de Basra, segunda maior cidade do país, informou o Pentágono. O Comando Central dos EUA divulgou nota dizendo que o lançador de mísseis era uma ameaça as forças navais dos EUA no norte do Golfo Pérsico. O ataque norte-americano ocorreu na zona de exclusão aérea no sul do Iraque. Zonas de exclusão aéreas são zonas no sul e norte do Iraque nos quais as forças aéreas iraquianas não podem operar desde a Guerra do Golfo, no final de 1991. Essas zonas foram supostamente estabelecidas para que o governo iraquiano não pudessem reprimir as minorias xiitas no sul e norte do país.