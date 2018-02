Caças dos EUA escoltam avião após passageiro lançar alarme Caças da Força Aérea americana escoltaram uma aeronave comercial até o aeroporto de La Guardia, em Nova York, após um passageiro se assustar ao ver que outros trocavam mensagens escritas. As autoridades disseram que, pouco antes de o piloto de um avião da empresa aérea American Trans Air - vôo 204, procedente de Chicago - se preparar para aterrissar na terça-feira à noite em La Guardia, um passageiro disse a uma das aeromoças que outros sete viajantes a bordo, todos eles procedentes da Índia, estavam participando de "uma atividade suspeita", mudando de assentos e enviando mensagens escritas, segundo Alan Hicks, porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e New Jersey. A aeromoça avisou o piloto, que notificou as autoridades da Aviação. Minutos depois, dois caças F-16 passaram a escoltar o avião - um Boeing 757 com 98 passageiros a bordo - até o aeroporto. O avião aterrissou sem problemas. Os sete passageiros indianos - membros de um conhecido grupo de artistas indianos que estavam ensaiando e discutindo sobre sua atuação - foram libertados esta madrugada, após serem interrogados.