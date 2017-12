Caças estavam a oito minutos do 1º avião seqüestrado Caças da Força Aérea dos EUA estavam a oito minutos de distância de um dos aviões seqüestrados que se chocou contra uma das torres do World Trade Center, informou o Comando Aeroespacial Norte-Americano, em uma cronologia divulgada hoje. Outros dois caças estavam a 12 minutos do aparelho que atingiu o Pentágono. Segundo as informações, o presidente George W. Bush não autorizou os pilotos dos caças a abater qualquer avião civil até o atentado no Pentágono. Em seguida, houve a autorização, caso algum avião seqüestrado ameaçasse Washington. No momento em que o primeiro jato bateu em uma das torres do WTC, a Força Aérea ordenou que dois caças F-15 saíssem de uma base a 246 quilômetros de distância, disse o Pentágono. Eram 8h56 (horário local). Os caças decolaram seis minutos mais tarde da Otis Air National Guard Base (Base Aérea da Guarda Nacional), em Falmouth, Massachusetts, e estavam a caminho de Nova York quando um segundo jato entrou na segunda torre, às 9h02 horas. Os F-15 estavam a apenas 115 quilômetros de distância, uma extensão que eles teriam percorrido em oito minutos voando a March 0,9, um pouco menos que a velocidade supersônica. Os caças foram aerotransportados 12 minutos depois que os controladores de tráfego aéreo informaram aos militares que um avião tinha sido tomado por seqüestradores, segundo a ordem dos fatos do Pentágono. Os controladores de vôo avisaram aos militares sobre o primeiro seqüestro, às 8h40 e, sobre o segundo seqüestro, às 8h43. E quando os controladores de vôo notificaram os militares, às 9h24, que um terceiro jato tinha sido seqüestrado, dentro de seis minutos, dois F-16 da Base da Força Aérea de Langley, em Hampton, Virginia, já estavam no ar. Mas sete minutos mais tarde, às 9h37 horas, quando o Pentágono estima que o terceiro jato seqüestrado entrou no Pentágono, esses caças ainda estavam a 12 minutos dali, ou seja, a uma distância de 167 quilômetros.