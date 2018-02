Caças iraquianos atacam Mossul e matam ao menos 60 do Isil

BAGDÁ - Forças curdas e caças do governo iraquiano atacaram nesta quarta-feira, 6, posições do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês) em Arbil e em Mossul. Ao menos 60 pessoas morreram no bombardeio, segundo a TV estatal iraquiana.

O principal alvo do ataque foi uma prisão também usada pelo Isil como tribunal no centro de Mossul. O ataque não pode ser verificado de maneira independente, uma vez que a imprensa é impedida de chegar ao local.

A 40 km da capital regional curda de Arbil, forças curdas atacaram combatentes do Isil. O ataque ocorreu após militantes do Estado Islâmico terem imposto uma humilhante derrota aos curdos no domingo, com um rápido avanço contra três de suas cidades, levando o primeiro-ministro do Iraque a ordenar que a força aérea do país apoiasse pela primeira vez as forças curdas.

“Nós mudamos nossas táticas, de defesa para o ataque. Agora estamos em confronto com o Estado Islâmico em Makhmur”, disse Jabbar Yawar, secretário-geral do ministério curdo responsável pelos soldados da região, os chamados combatentes peshmerga. / AP e REUTERS