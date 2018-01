Caças israelenses violam espaço aéreo libanês Aviões israelenses violaram nesta segunda-feira o espaço aéreo libanês, em meio a uma situação de tensão na fronteira entre os dois países após os ataques e os bombardeios do domingo, informaram fontes policiais. Caças-bombardeiros israelenses sobrevoaram em altitude média e simularam ataques na área fronteiriça e nas regiões do sul libanês. As aeronaves israelenses cruzaram ainda o Vale do Bekaa, no leste do país vizinho, rompendo a barreira do som em várias aéreas da região, acrescentaram as fontes. Um comunicado militar publicado nesta segunda-feira assinalou que na noite do domingo um avião de reconhecimento israelense sobrevoou as regiões de Tiro e Bint Jbeil, no sul do Líbano. No domingo, a aviação e a artilharia israelenses bombardearam várias regiões do sul e do leste do Líbano, bem como das proximidades de Beirute, matando dois combatentes - um do grupo xiita libanês Hezbollah e outro palestino - e deixando 12 pessoas feridas, entre elas uma menina de 10 anos. Estes bombardeios ocorreram depois do disparo de foguetes katyusha contra o norte de Israel, que deixou duas pessoas feridas. A situação se acalmou após o anúncio de um cessar-fogo obtido graças à intervenção da Força Interina da ONU para o Líbano (FINUL).