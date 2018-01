Caças israelenses violam espaço libanês e são atacados Aviões de guerra israelenses invadiram nesta quarta-feira o espaço aéreo do Líbano, gerando reação do grupo guerrilheiro Hezbollah, informaram fontes libanesas ligadas ao setor de segurança. Dois caças israelenses violaram o espaço aéreo libanês pela faixa leste do sul do Líbano, disseram as fontes. Baterias antiaéreas operadas pelo Hezbollah foram acionadas, mas não acertaram os alvos, disseram os oficiais sob a costumeira condição de anonimato. Por meio de um comunicado divulgado em Beirute, o Hezbollah informou que sua defesa antiaérea enfrentou os aviões israelenses na região fronteiriça de Bint Jbeil, e em áreas a leste e a oeste. O Exército de Israel não comentou a violação do espaço aéreo. Beirute e a Organização das Nações Unidas consideram os sobrevôos israelenses uma violação da integridade territorial do Líbano.