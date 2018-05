Caças pousam em rodovia de Taiwan

Exercícios militares do governo de Taiwan levaram caças F-16 e Mirage a pousar em uma auto-estrada nesta terça-feira.

A manobra faz parte da rotina anual de treinamento da ilha contra um eventual ataque da China.

O pouso de emergência simula uma situação em que os aeroportos da costa taiwanesa tenham sido paralisados.

Para o exercício, a via expressa Chungshan, próxima à cidade de Tainan, no sul do país, foi limpa e preparada.

Militares dizem que as manobras exigem grande coordenação entre diversas forças militares.

Manobra simula situação em que aeroportos costeiros são desativados

Dezenas de soldados varreram o asfalto com vassouras, e equipamentos especiais emitiram frequências que afugentaram pássaros para evitar acidentes.

Além dos F-16 e Mirage, também pousaram na rodovia aeronaves fabricadas em Taiwan. Helicópteros militares fizeram manobras de apoio, cobertura e observação.

A China considera Taiwan território chinês, mas a ilha mantém um governo independente e desafia as ameaças do país vizinho.

Acredita-se que a China tenha mais de 1,5 mil mísseis apontados para Taiwan.

Os taiwaneses recentemente afirmaram estar desenvolvendo armas capazes de atingir grandes cidades chinesas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.