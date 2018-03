Caças turcos atacam bases curdas no Iraque

Ontem várias posições de rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistao(PKK)na Turquia e em território iraquiano, informou a agencia semi-oficial de noticias Anatolia. Mas o governo turco disse que quer evitar uma incursão maior para dar uma chance a diplomacia. De acordo com a agencia, os jatos destruíram bases dos separatistas nas províncias turcas de Sirnak, Hakkiri, Siirt e Van e pelo menos 34 rebeldes do PKK foram mortos. Segundo um funcionário iraquiano, um vilarejo curdo no Iraque, Perto de Shiranish Islam(25 quilômetros a noroeste da cidade de Dahuk),também foi intensamente bombardeado. No entanto, ele não informou sobre danos. Fontes do serviço de segurança da Turquia disseram que cacas F-16 já haviam realizado, no domingo,incursões 20 quilômetros dentro do território iraquiano, bombardeando campos de treinamento da guerrilha curda, enquanto 300 soldados avançavam cerca de 10 quilômetros no norte do Iraque. O governo turco sofre intensa pressão interna para atacar Duramente os separatistas, que tem usado as montanhas do norte do Iraque para lançaar ações armadas contra alvos turcos. Ancara, por sua vez, vem pressionando Bagdá a cumprir sua promessa de conter os cerca de 3 mil rebeldes dos PKK que estão no território iraquiano,mas esta cética sobre a capacidade do governo do Iraque de agir contra os guerrilheiros curdos. O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, prometeu na terça-feira fechar os escritórios do PKK no Iraque, conter suas atividades e bloquear seus fundos. Um funcionário turco disse ontem que o presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, havia prometido entregar os militantes do PKK a Turquia. Mas Talabani desmentiu a afirmação. Prosseguem os intensos esforços diplomáticos para persuadir a Turquia a não lançar uma ofensiva terrestre contra as bases do PKK no Iraque.Um funcionário turco descreveu a planejada visita a Ancara de Uma delegação de políticos e militares iraquianos de alto escalão como a última chance para a diplomacia. A Casa Branca pediu moderação a Turquia, após os ataques aéreos de ontem. A secretaria americana de Estado, Condoleezza Rice, disse que as ofensivas turcas na fronteira não são úteis. Mas um funcionário do Pentágono disse que o governo americano está muito frustrado com o fato de os governos do Iraque e do Curdistão iraquiano não terem agido contra os rebeldes. O presidente do Curdistão iraquiano, uma região autônoma, Massud Barzani,pediu ontem ao PKK que abandone a luta armada.O governo de Ancara diz que os rebeldes do PKK mataram mais de 30 mil pessoas desde 1984, quando o grupo iniciou sua luta armada pela criação de um Estado independente. O secretario americano de Defesa,Robert Gates, disseque a Turquia e os EUA precisam de melhores informações de inteligência sobre a localização das bases do PKK no norte do Iraque antes de lançar grandes ataques. Sem boas informações, não faz sentido lança bombas ou enviar um grande número de soldados ao outro lado da fronteira, disse, ao ser questionado sobre a possibilidade de os EUA lançarem ataques aéreos contra o PKK. O Parlamento turco autorizou na semana passada o Exército a lançar ofensivas contra os rebeldes no Iraque. A Turquia enviou mais de 100 mil soldados a fronteira e advertiu que lancará uma grande incursão no Iraque contra os separatistas curdos a menos que as forcas iraquianas e americanas contenham o PKK.