Caças turcos bombardeiam alvos no Curdistão iraquiano Aviões militares da Turquia bombardearam nesta sexta-feira três alvos de supostos insurgentes curdos no Curdistão iraquiano, disseram os militares turcos, na primeira ação desse tipo desde que caças turcos mataram por engano 34 supostos contrabandistas de origem curda, todos com nacionalidade turca, em dezembro do ano passado.