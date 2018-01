Cachorro atira em homem que tentava matá-lo Um homem que tentou matar a tiros sete filhotes de cachorro acabou baleado quando um dos cães pôs a pata no gatilho da arma. Jerry Allen Bradford, de 37 anos, foi indiciado por crueldade criminosa contra animais, informa o xerife do condado de Escambia. Ele está hospitalizado, com uma ferida de bala no pulso. Bradford diz que decidiu matar os cães de três meses com tiros na cabeça porque não foi capa de encontrar um lar para eles, de acordo com o escritório do xerife. Na segunda-feira, Bradford segurava dois filhotes - um nos braços e outro na mão esquerda - quando o cachorro que estava na mão pôs a pata sobre o gatilho do revólver calibre 38. A arma disparou. Policiais encontraram três filhotes enterrados numa cova rasa do lado de fora da casa de Bradford, disse o sargento de polícia Ted Roy. Os outros quatro animais parecem em bom estado de saúde. Eles serão oferecidos para adoção.