Cachorro foge com caminhão no Canadá Um cachorro que esperava na cabine do caminhão enquanto seu dono assistia à vitória do Canadá na Copa do Mundo de Hóquei pôs o veículo em movimento e desceu a encosta de uma colina. Um homem que passava pela calçada chamou a polícia depois de ver o caminhão passar com um labrador retriver preto ao volante. A polícia encontrou o veículo parado no meio da rua, bloqueando o tráfego, com o cachorro ainda ao volante. Ninguém se feriu e não houve dano. ?A investigação indica que, ao comemorar a vitória canadense, o cão soltou o freio do caminhão, fazendo o veículo descer a encosta?, diz uma irônica nota oficial da Real Polícia Montada do Canadá. ?Ainda não sabemos como vão os estudos do cão para contornar a rotatória?.