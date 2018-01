"Cachorro Louco" é solto na Irlanda do Norte O mais notório militante protestante da Irlanda do Norte, Johnny "Cachorro Louco" Adair, foi posto em liberdade condicional hoje, numa decisão que a polícia e políticos afirmam que provocará uma escalada nas tensões sectárias em Belfast. Mais de 200 pessoas gritaram e aplaudiram quando Adair, um ex-comandante da ilegal Associação de Defesa do Uster, levantou o punho em sua saída da prisão Maghaberry, ao oeste de Belfast. Adair disse apenas algumas palavras a uma multidão de jornalistas. "Sinto-me brilhante", afirmou. Um colega dele, John White, afirmou entender o fato de muitos católicos estarem preocupados com a liberdade do militante. Mas tentou acalmar os ânimos: "Não há motivo para temer, pois Johnny Adair será uma força do bem neste província". Adair, que sobreviveu a várias atentados do Exército Republicano Irlandês (IRA), ficou menos de seis anos atrás das grades depois de ter sido sentenciado, em 1995, a 16 anos de prisão por organizar atos terroristas. Assim como centenas de outros membros de grupos paramilitares presos, Adair foi brindado com liberdade condicional graças ao acordo de paz da Irlanda do Norte assinado em 1998.