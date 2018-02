Cachorro vai concorrer às primárias na Flórida Um cachorro da Flórida vai brigar por uma vaga no Congresso dos Estados Unidos, graças à decisão de seu dono de incluí-lo na disputa das eleições primárias do Partido Republicano, como um protesto contra "a política tradicional". Percy, um border collier mestiço, concorrerá nas primárias partidárias com a atual secretária de Estado da Flórida, Katherine Harris, que se candidatou por um distrito da costa oeste da península. "Claro que ninguém espera que um animal vença uma eleição como esta, mas estou certo de que muitos votarão nele para manifestar seu descontentamento", disse o dono de Percy, Wayne Genthner. Harry ganhou celebridade mundial como a funcionária que em 2000 proclamou a vitória do então candidato George W. Bush nas eleições presidenciais na Flórida, provocando fortes críticas por sua suposta inclinação partidária. Ao destacar as qualidades de Percy como candidato, seu dono assegurou que ele não geraria nenhum escândalo sexual, já que foi castrado na juventude e, além disso, é um conservador a toda prova, pois "detesta os parasitas da sociedade, como as pulgas e as lombrigas".