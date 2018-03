Cada vez mais republicanos apóiam democrata Alguns republicanos de destaque trocaram de lado nesta eleição, entre eles Scott McClellan, ex-secretário de imprensa de Bush, que declarou ontem seu apoio a Obama. McClellan é o segundo ex-membro da alta hierarquia do atual governo a endossar o democrata - o primeiro foi Colin Powell, secretário de Estado no primeiro mandato de Bush. Ontem Obama também recebeu apoio da governadora republicana do Minnesota, Arne Carlson.