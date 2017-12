Cadáver é encontrado em trem de pouso de avião da Air France O cadáver congelado de um africano, preso ao trem de pouso de um avião da Air France, foi descoberto hoje no aeroporto parisiense Roissy-Charles de Gaulle, informaram fontes policias. O corpo do homem, que deveria ter entre 25 e 30 anos de idade, foi descoberto em um avião proveniente de Douala, Camarões, por um empregado da companhia aérea francesa. Em 31 de julho, o corpo de outro africano, também de Camarões, foi encontrado no trem de aterrissagem de um outro avião da Air France, que pousou em Paris proveniente do Rio de Janeiro.