Cadáveres da Universidade da Califórnia vendidos em partes Ernest V. Nelson foi preso por roubo de cadáveres de uma das mais famosas universidades americanas. Ele admitiu ter retalhado centenas de corpos e vendido as partes para grandes corporações de pesquisa, com o conhecimento de funcionários da Universidade da Califórnia. O advogado da UCLA desmentiu as alegações de cumplicidade da universidade, taxando-as de ?ridículas?. Ernest, de 46 anos, não é empregado da universidade, afirmou a UCLA em uma nota à imprensa. De qualquer forma, ele foi libertado hoje depois de depositar uma fiança de US$ 30.000. A polícia deu poucas informações sobre o caso, mas Nelson contou ao jornal Los Angeles Times que, durante seis anos, ele cortou em partes os cadáveres congelados da Escola de Medicina da UCLA e as vendeu a grandes empresas de pesquisa. E que fez isso com o conhecimento dos funcionários da universidade, incluindo Hanry Reid, diretor do programa de cadáveres doados, que os disponibilizava para educação e pesquisa. Reid, de 54 anos, foi preso no Sábado, durante a investigação de roubo de cadáveres, supostamente vendidos em partes para obtenção de lucro. Ele foi liberado depois de pagar uma fiança de US$ 20.000 e recusou-se a comentar o caso. ?Eu contatei uma das mais prestigiadas universidades do mundo, seu diretor deu-me um protocolo, que eu segui, e eles acusam-me de roubar pedaços de corpos??, Nelson disse ao L.A. Times. Nelson acrescentou que recolhia os cadáveres simplesmente indo até o Centro Médico da UCLA duas vezes por semana com uma serra e recortando-os. Nos últimos seis anos, segundo ele, cortou aproximadamente 800 cadáveres e pegou pernas, mãos, torsos, cabeças e outras partes que vendeu a cerca de outros 100 laboratórios de pesquisa. ?Se não fosse para eu estar lá, por que não me disseram isso??, perguntou. ?Eu não estava fazendo nada em segredo.? O advogado da UCLA, Louis Marlin, negou que a universidade soubesse o que Nelson estava fazendo. Segundo ele, Nelson pagava pelas partes com cheques destinados a Reid e a universidade desconhecia totalmente a atividade de todos os envolvidos no roubo. O advogado disse que o próprio Nelson trouxe o caso à luz quando moveu uma ação contra a UCLA por causa de US$ 241.000 que pagou em partes de cadáveres e foi obrigado a devolver. Isto provocou uma investigação, na qual Reid admitiu que estava recebendo dinheiro de Nelson. ?Perguntei a Henry ?quanto dinheiro esse cara lhe deu? e ele me respondeu ?entre US$ 15.000 e US$ 20.000??, afirmou Marlin. Nesse ponte, segundo ele, os advogados da UCLA passaram o caso para a polícia.