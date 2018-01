Cadáveres de dois jornalistas de TV iraquiana são encontrados Os cadáveres de dois jornalistas do canal iraquiano de televisão Al Nahrein, que tinham sido seqüestrados no domingo por um grupo de desconhecidos, foram encontrados nesta segunda-feira ao sul de Bagdá, informaram fontes da polícia local. Os corpos de Lez Machaan Aleui e Moez Ahmed foram achados por agentes de segurança na área de Al-Khalesa, na rota que une a capital com a cidade de Al-Kut, a 150 quilômetros de Bagdá. Os dois corpos tinham várias marcas de tiros, indicaram as fontes, que acrescentaram que a emissora, em sinal de protesto contra o assassinato de seus dois funcionários, declarou-se em luto, por isso sua programação desta segunda foi limitada a emissão da leitura do Corão.