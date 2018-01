Cadeira elétrica vira peça de museu no Texas "Old Sparky" (?Velha Faísca?), a cadeira elétrica usada no Texas para a execução de condenados antes da implementação da injeção letal, será levada para um museu dedicado à vida carcerária. O "Museu Penitenciário do Texas" foi inaugurado em Huntsville, a cidade texana onde se encontra o presídio que sedia as execuções nesse Estado. No museu estão expostas, entre outras curiosidades, uma maquete da prisão com a torre da guarda. Os visitantes que percorrem o peculiar museu podem experimentar calafrios ao serem encerrados em uma cela ou serem atados às correntes de ferro que prendiam os pés dos prisioneiros no século XIX. O museu é administrado por uma associação sem fins lucrativos.