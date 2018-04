Caderno de Picasso é roubado na França, afirma policial Um policial francês informou hoje que um caderno com vários desenhos do artista espanhol Pablo Picasso foi roubado do Museu Picasso, em Paris. Não foi esclarecido ainda quando o roubo ocorreu. Segundo a autoridade, o fato foi notado hoje de manhã. A polícia não está autorizada a falar sobre o caso e a fonte falou sob condição de anonimato. O Museu Picasso é dedicado ao artista espanhol, apontado como um dos fundadores do movimento cubista e um dos mais importantes das artes plásticas do século 20.