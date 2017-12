Cai a popularidade de Bush A popularidade do presidente dos EUA, George W. Bush, baixou 7 pontos percentuais (agora é de 53%) em comparação com pesquisas anteriores, segundo sondagem realizada pelo New York Times e a CBS. As divergências entre o presidente e a opinião pública são particularmente crescentes no que diz respeito a energia e meio ambiente. Cerca de 55% dos norte-americanos acham que a proteção do meio ambiente é mais importante do que a produção de energia (28%). Mas 71% consideram que, para o presidente, a produção de energia é mais importante do que a proteção ambiental. Bush continua sendo aprovado na maneira pela qual conduz seu trabalho: no tema economia, ele conta com 50% de aprovação e 31% de críticas, e no que se refere à política externa tem 47% de aprovação e é criticado por 31%. Sobre energia e meio ambiente, os norte-americanos não se consideram satisfeitos com o desempenho presidencial: 55% desaprovam sua política energética, contra 33% de aprovação; e 46% estão descontentes quanto ao tema meio ambiente, contra 39% que se dizem satisfeitos. Ao comentar a informação, o jornal New York Times escreveu que a capacidade presidencial de atrair consenso está em seu ponto mais baixo desde que, há um ano, no início da campanha eleitoral, ele foi por pouco tempo superado por seu rival republicano John McCain.