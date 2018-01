Cai a popularidade de Hillary Clinton A popularidade da senadora Hillary Clinton, representante do Estado de Nova York, caiu, com apenas um em cada três votantes demonstrando uma opinião favorável sobre ela, informou hoje um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa da Quinnipiac University (NY). De acordo com a pesquisa, a taxa de popularidade da senadora ficou em 34%; contra a mesma porcentagem de votantes que expressaram uma opinião desfavorável. Em dezembro do ano passado, um mês depois de Hillary ter vencido o republicano Rick Lazio nas eleições, uma pesquisa realizada pelo mesmo instituto mostrava que a popularidade da ex-primeira-dama era de 46%.