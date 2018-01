Cai apoio a Bush um ano antes da eleição presidencial Uma pesquisa nacional divulgada hoje mostrou que 44% dos eleitores americanos pretendem votar contra o presidente George W. Bush nas eleições presidenciais do ano que vem, enquanto 38% disseram que vão apoiar sua reeleição. A pesquisa do Instituto de Opinião Pública da Faculdade de Marist apontou um índice de aprovação de 53% para o presidente. A pesquisa entre 788 eleitores foi promovida entre 27 e 29 de outubro e considera uma margem de erro de 3,5 pontos. Os entrevistados se mostraram divididos sobre a atuação de Bush no Iraque pós-guerra e em relação à economia americana. Entre os eleitores democratas, não houve um claro favorito para ser o candidato do partido. Howard Dean lidera a lista com 16% de apoio, contra 12% que preferem Joe Liberman e 10% que escolheram Dick Gephardt. Num confronto direto, Bush vence todos os pretendentes democratas. O que mais se aproxima do presidente é Gephardt - 48% para Bush e 43% para ele.