Cai apoio à guerra no Iraque entre americanos O apoio à guerra no Iraque e à política do presidente George W. Bush no país ocupado caiu entre os americanos, por causa do aumento do número de soldados mortos, indica pesquisa divulgada hoje. Segundo o jornal The New York Times e a rede de tevê CBS, 46% dos americanos acham que os EUA nunca deveriam ter atacado o Iraque (no mês passado eram 37% e em dezembro, 31%). A aprovação da política de Bush na condução do conflito iraquiano caiu para 41% (um mês atrás era 49% e em dezembro 59%). A aprovação geral do presidente atingiu o ponto mínimo de seu mandato e caiu para 46%. No início do ano passado ele tinha 71% de aprovação, que chegou a 89% depois dos atentados do 11 de Setembro.