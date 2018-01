Cai avião com 143 pessoas a bordo na Rússia Um avião de passageiros russo com 143 pessoas a bordo caiu e incendiou-se hoje nas proximidades da cidade de Irkutsk, na Sibéria, informou o Ministério de Situações Emergenciais. O avião TU-154 da companhia aérea Vladivostokavia desapareceu dos radares por volta das 21h10 (horário de Moscou). A agência de notícias Interfax divulgou que notícias preliminares dão conta que todos os 133 passageiros e 10 tripulantes morreram na queda. O avião seguia de Yekaterinburg para Vladivostok, o maior porto da costa pacífica da Rússia. Os destroços do avião foram descobertos nas proximidades da vila de Budyonnovka, cerca de 30 km de Irkutsk, que está localizada a 4.200 km a leste de Moscou.