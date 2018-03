Cai avião que transportava ministros do Quênia Um avião transportando membros do novo governo queniano caiu hoje em uma área da região oeste do Quênia, matando um ministro e os dois pilotos e ferindo seriamente pelo menos outros três ministros, informou a mídia local. O avião, um Gulfstream de 24 lugares, caiu logo depois de decolar do aeroporto de Busia. De acordo com o ministro do Comércio Mukhisa Kituyi, o aparelho atingiu cabos de energia elétrica antes de cair. Segundo a rede de televisão queniana, o ministro do Trabalho Ahmad Mohamed Khalif foi morto no acidente. Isaiah Kabira, chefe do serviço de imprensa da presidência, disse que o avião transportava 10 pessoas quando caiu, pouco depois das 18h (horário local) Segundo Kituyi, entre os membros do governo que viajavam no avião estavam: ministro dos Recursos Hídricos, ministro do Estado, ministro da Informação, ministro do Turismo e o secretário de Justiça. Os passageiros embarcaram em Busia e se dirigiam ao porto de Kisumu, no Lago Vitória, onde participariam das comemorações do aniversário da morte de um líder de oposição queniano. O governo não forneceu mais detalhes sobre o acidente. Três ministros, incluindo Kituyi, do Interior e o procurador-geral da nação desembarcaram do avião - cuja viagem começou em Nairóbi - em Busia. Um novo governo, liderado pelo presidente Mwai Kibaki, assumiu o poder no Quênia depois vencer as eleições de 27 de dezembro, que colocaram um fim em 39 anos de administração da União Africana Nacional do Quênia. Kibaki, que tomou o poder do ex-presidente Daniel Arap Moi, está atualmente internado no Hospital de Nairóbi, se recuperando de ferimentos no tornozelo e nos braços, depois de um acidente automobilístico em 3 de dezembro passado.