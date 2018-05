Cai confiança no governo Kirchner A confiança no governo do presidente argentino, Néstor Kirchner, está no nível mais baixo desde que ele assumiu o poder, em maio de 2003, informou a Universidade Torcuato Di Tella, que mensalmente faz a pesquisa. Em uma escala de 0 a 5, o governo obteve 2 pontos em julho, menos de três meses antes das eleições presidenciais.