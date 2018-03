Cai helicóptero americano no Afeganistão Um helicóptero do Exército dos EUA com vários americanos a bordo caiu hoje em uma área próxima à base aérea de Bagram, no Afeganistão, e foi mencionada a existência de algumas vítimas, informou Jim Wilkinson, diretor de comunicações estratégicas do Comando Central, em Tampa, Flórida. "Não posso confirmar a existência de vítimas e, até o momento, este incidente não parece estar relacionado com uma ação hostil", afirmou Wilkinson. Segundo ele, o helicóptero, um Black Hawk H-60, e sua tripulação estavam realizando uma missão de treinamento de rotina. Wilkinson disse não possuir informação confirmada sobre o número de vítimas e de pessoas a bordo do aparelho no momento da queda. Normalmente, um Black Hawk transporta dois pilotos e uma tripulação de duas pessoas.