Cai helicóptero militar russo na Sibéria Um helicóptero militar russo se chocou contra uma montanha no sul da Sibéria, matando as 11 pessoas que iam a bordo, informaram funcionários dos serviços de emergência. Os controladores de vôo perderam o contato com o helicóptero Mi-8 na manhã desta terça-feira, quando o veículo se aproximava da cidade de Gorno-Altaisk, na região de Altai, disse um porta-voz do Ministério da Defesa. Dois outros helicópteros e um avião foram enviados à área para realizar buscas. Destroços do helicóptero caído foram localizados a uma altitude de 3.000 metros. Os corpos dos três tripulantes e oito passgeiros foram encontrados nas encostas cobertas de neve, disse o porta-voz. A imprensa russa informou que os passageiros eram esquiadores que pediram à tripulação para levá-los até o alto do Monte Aktra. Os tripulantes do Mi-8 executavam um treinamento de rotina de vôo em condições desfavoráveis quando o aparelho caiu.