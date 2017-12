Cai nos EUA apoio a ataque ao Iraque Pesquisa da rede norte-americana de TV ABC para o programa Nightline indica que o apoio a uma ação militar dos EUA contra o Iraque caiu ao nível mais baixo desde que a "guerra contra o terrorismo" começou. O número de pessoas que apóiam uma ação militar contra o Iraque era de 56% na última quinta-feira. Na pesquisa divulgada hoje, 39% apoiariam uma ação contra o Iraque mesmo que os aliados dos EUA se oponham; há um mês, esse apoio era de 54%. Sete em dez entrevistados disseram acreditar que os EUA caminham para uma guerra contra o Iraque; oito em dez disseram que o presidente George W. Bush deveria obter autorização do Congresso antes de atacar. A maneira como Bush está lidando com a questão do Iraque é aprovada por 52%.