Cai número de indicações ao Prêmio Nobel da Paz O Comitê Nobel norueguês recebeu 167 indicações ao Prêmio Nobel de 2007, segundo contagem preliminar anunciada nesta segunda-feira. O número tem 24 a menos que no ano passado e 32 a menos que o recorde de 2005, de 199 indicações. Geir Lundestad, presidente do Instituto Nobel em Oslo e secretário do sigiloso comitê de cinco membros que escolhe o ganhador, informou, contudo, que o número ainda pode subir um pouco. "Hoje, o número está em 167, e 35 desses são organizações", disse Lundestad à Reuters. "Mas este não é o número final, porque ainda estamos recebendo indicações válidas." Lundestad não prevê, porém, que seja superado o recorde de 2005. A contagem final deve sair em 22 de fevereiro, depois da primeira reunião da comissão neste ano. O comitê, nomeado pelo Parlamento norueguês, não revela os nomes dos indicados ao prêmio que é visto por muitos como a mais importante honraria mundial. Sabe-se, porém, que entre os indicados deste ano estão o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e a ativista inuit (esquimó canadense) Sheila Watt-Cloutier, ambos lembrados por parlamentares noruegueses por sua luta contra o aquecimento global. Entre os anunciados pelos respectivos simpatizantes estão o ex-primeiro-ministro malaio Mahathir Mohamad e o radialista norte-americano Rush Limbaugh. O vencedor é anunciado em outubro. Em 2006, o prêmio foi concedido ao economista Muhammad Yunus e ao seu banco Grameen, de Bangladesh, por seu trabalho na concessão do micro-crédito parar tirar pessoas da miséria.