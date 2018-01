Cai número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA O número de norte-americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego pela primeira vez caiu na semana passada ao menor nível em três meses, informou o Departamento do Trabalho. O número de pedidos caiu 8 mil na semana que terminou em 9 de novembro, para 388 mil. É o menor nível de pedidos desde a semana que terminou em 3 de agosto. A média de pedidos em quatro semanas, que exclui flutuações semanais, caiu em 6,5 mil, para 396.750, menor nível em dois meses. Os números contrariaram Wall Street. Analistas previam elevação de 8 mil pedidos, para 388 mil. O Departamento do Trabalho informou que o número de trabalhadores retirando o benefício há mais de uma semana continuou subindo na semana que terminou em 2 de novembro, último dado disponível. Esses pedidos subiram 89.000, para 3.646.000. Foi a maior alta em sete meses. A taxa de desemprego entre trabalhadores que recebem o auxílio-desemprego subiu um décimo de ponto percentual, para 2,9% na semana passada. As informações são da Dow Jones.