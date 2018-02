Cai o número de carros roubados no Estado do Rio O número de veículos furtados ou roubados no Estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre deste ano foi de 12.766., segundo o governo do Rio. Este total representa uma redução de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram furtados ou roubados 14.833, de acordo com os dados oficiais. No mês de março, foram roubados ou furtados 4.474 veículos. Isso equivale a 7,6% menos que no mesmo mês de 2003, mas 15,4% mais que em fevereiro deste ano.