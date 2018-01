Cai vaca no bar turco e fere um homem que jogava dominó Caiu uma vaca no bar. Um homem que jogava dominó com seus amigos ficou embaixo da vaca, segundo informou hoje a imprensa turca. Os jornais publicaram fotos de Ethem Sahin hospitalizado. Ele quebrou uma perna e levou sete pontos na cabeça. A vaca estava pastando em um campo na cidade de Nevsehir, na região de Anatólia, quando acidentalmente pisou no telhado do bar, construído numa encosta do pasto. Sahin ficou inconsciente após a queda da vaca. O animal não se feriu gravemente.