Caixa-preta de avião iraniano é encontrada Autoridades iranianas encontrado ontem a caixa-preta do Boeing 727 que caiu no noroeste do país no domingo, com 104 pessoas a bordo, enquanto tentava fazer um pouso de emergência durante uma tempestade de neve. Ao menos 77 pessoas morreram no acidente e 27 ficaram feridas. Os pilotos relataram uma falha técnica para a torre de controle antes de tentar o pouso, segundo a TV estatal. O defeito ainda não foi identificado.