Caixas-pretas do avião da EgyptAir começam a ser analisadas Os investigadores do caso do voo 804 da EgyptAir, que caiu no mar Mediterrâneo no mês passado, disseram neste domingo que estavam realizando testes em duas caixas pretas do avião, antes de tentar extrair dados. Eles buscam desvendar o motivo do acidente.