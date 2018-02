Calderón defende união de países em abertura de cúpula Presidentes da América Latina e do Caribe começaram hoje as reuniões para promover um mecanismo de integração regional, sem participação de Estados Unidos e Canadá. O encontro foi convocado pelo Grupo do Rio, e a inauguração da Cúpula da Unidade de América Latina e Caribe ficou por conta do presidente mexicano, Felipe Calderón.