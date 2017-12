Calderon lidera corrida eleitoral pela presidência do México Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira mostra que o candidato do partido da situação do México lidera as intenções de voto com uma pequena vantagem a menos de duas semanas das eleições presidenciais de 2 de julho. A pesquisa, realizada pela Escola de Comunicações da Universidade de Miami e pela Zogby Internacional, afirma que Felipe Calderon, do conservador Partido da Ação Nacional, tem 34,5% das intenções de voto contra 31% do esquerdista Andres Manuel Lopez Obrador, do Partido da Revolução Democrática. Roberto Madrazo, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), teve 27% das intenções de voto; já os indecisos somam 13%. Os pesquisadores entrevistaram pessoalmente 1.489 eleitores registrados em todo o país entre os dias 10 e 15 de junho. A margem de erro foi de 3 pontos percentuais. Uma outra pesquisa, publicada na semana passada pelas companhias Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales, mostrou Calderon com 39% contra 35% de Lopez Obrador. Foram entrevistados 1.152 eleitores e a margem de erro também foi de 3 pontos percentuais. Há seis anos, a Zogby Internacional previu a vitória surpresa de Vicente Fox - que acabou com 71 anos de vitórias consecutivas do PRI. Pesquisadores afirmaram que Calderon pode se beneficiar da popularidade de Fox. Dos entrevistados, 49% disseram que acreditam que o México está sendo conduzido na direção certa. Uma pesquisa eleitoral feita pela Zogby no mês passado também mostrava Calderon na liderança, com 34% das intenções de voto contra 29% de Lopez Obrador e 22% de Madrazo.