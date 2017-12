Calderón nomeia ex-ministro como diretor da Pemex O presidente do México, Felipe Calderón, nomeou no sábado o ex-ministro da Energia Jesús Reyes Heroles González como diretor da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). O novo diretor da Pemex, a empresa mais importante do país, foi ministro da Energia de 1995 a 1997, no mandato do presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), do Partido Revolucionário Institucional (PRI). Seu pai, já falecido e de mesmo nome, foi um dos mais importantes ideólogos do PRI. Calderón, do conservador Partido Ação Nacional (PAN), também nomeou funcionários de outras instituições públicas. Entre eles está Alfredo Elías Ayub como diretor da Comissão Federal de Eletricidade (CFE), cargo vinha ocupando durante o mandato de Vicente Fox. Também foram nomeados os diretores do Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS), Juan Francisco Molinar, e do Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE), Miguel Angel Yunis. Além disso, Mario Martín Laborin Gómez foi designado como diretor do Banco de Comércio Exterior (Bancomext) e de Nacional Financeira.