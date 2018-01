Calderón vai enviar ajuda humanitária para a Bolívia O presidente do México, Felipe Calderón, telefonou para o da Bolívia, Evo Morales, expressou solidariedade para Evo Morales, diante da emergência causada pelas intensas chuvas em território boliviano. Calderón anunciou ainda o envio de ajuda humanitária. O Escritório da Presidência informou em comunicado que Calderón transmitiu a profunda solidariedade de seu governo e do povo mexicano. Ele informou a Morales que o México começou "os preparativos para enviar ajuda humanitária ao país irmão". Morales agradeceu a solidariedade do México e explicou ao presidente Calderón os detalhes da "grave emergência" no seu país. O líder boliviano disse que as principais necessidades neste momento são "água potável e remédios". O México enviará "máquinas potabilizadoras portáteis, 600 mil frascos de 60 mililitros de prata coloidal para purificação de água que podem abastecer 2 milhões de pessoas por 90 dias". O pacote inclui desinfetantes, mantimentos, equipamentos médicos e remédios.