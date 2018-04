Califórnia coloca até prisão à venda para cobrir rombo A Califórnia, que até bem pouco tempo era o Estado mais próspero dos Estados Unidos, pede socorro. À beira da falência, com um rombo de US$ 25 bilhões no orçamento, o governador Arnold Schwarzenegger colocou à venda centros de exposições, arenas e parques de diversão. Estão sendo negociados até a prisão de San Quentin, onde são executados os presos do Estado, e o Coliseu de Los Angeles, palco da abertura e encerramento das Olimpíadas de 1984.